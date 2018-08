Com Baixa Procura, Saúde Faz Busca Por Crianças Que Precisam Ser Vacinadas

Com baixa procura, a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva faz busca ativa por crianças que precisam ser vacinadas. Pelo menos 39% do público-alvo ainda deve receber imunização contra o sarampo e a poliomielite até o fim da campanha, que foi definido para 31 de agosto. A informação foi divulgada ontem (20) pelo setor.

No comunicado, a Secretaria aponta que vai começar o trabalho de localização desses meninos e meninas que precisam ser protegidas contra o sarampo e a poliomielite. Atualmente, 56% desse público recebeu as doses, resultado que é considerado baixo, já que a meta é chegar a 95%.

“As equipes de saúde que atuam nos bairros vão elaborar um plano de ações para ser adotado, levando em conta as características de cada região da cidade”, informa o setor.

Entre as iniciativas, os agentes comunitários poderão conversar com os pais e responsáveis pessoalmente, em visitas que serão feitas de casa em casa, além de reforçar o apelo sobre a necessidade de vacinação. “Há possibilidade de intensificar o levantamento por crianças sem imunização com auxílio das equipes das escolas municipais”, complementa a Secretaria.

No último sábado (18) foi realizado o segundo “Dia D” de mobilização contra as duas doenças. Na data 750 crianças foram imunizadas. Uma média de 83 meninos e meninas por hora. O número é bem menor do que o visto no primeiro “Dia D” que teve 1.124 vacinas aplicadas. Uma média de 124 doses. A orientação do setor é de que os pais levem as crianças para se imunizar e carreguem na ocasião a carteirinha de vacinação.

Em Catanduva são 22 postos de vacinação que oferecem as doses. Basta os responsáveis procurarem o mais próximo da residência onde vivem. São elas: UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino e USF Bom Pastor.

A USF Pachá, a USF Del Rey, a USF Nova Catanduva, a USF Solo Sagrado, a UBS Vila Soto e a UBS Vertoni, a USF Theodoro Rosa Filho, a USF Monte Líbano, a UBS Parque Glória e a USF Gabriel Hernandes também contam com salas de vacinação.

51% se imunizaram no país

Dados do Ministério da Saúde, que também foram divulgados ontem, mostram que 51% do público-alvo foi imunizado contra as duas doenças em todo país. “Esse é um movimento de todos, um trabalho de todos para proteger as nossas crianças. Pais e responsáveis devem levar as crianças que ainda não foram vacinadas, independente da situação vacinal anterior, já que neste ano a campanha é indiscriminada. O esforço do país é impedir que doenças já eliminadas não retornem o Brasil”, aponta o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local