Com Aumento de Compras On-line, Empresas Devem Saber Dialogar Com Clientes

Quando o isolamento social se iniciou, por conta da pandemia da Covid-19, somente serviços essenciais foram mantidos em funcionamento. Com isso, diversos segmentos tiveram que se adequar para uma nova forma de consumo da população e muitos hábitos acabaram mudando na hora das compras, trazendo uma nova realidade para comerciantes e consumidores.

De acordo com Jorge Neto, docente da área de gestão e negócios do SENAC Catanduva, o público está comprando, de fato, o que é necessário. “Como as pessoas estão ficando mais em casa, muitos itens eletrônicos tiveram uma alta nas vendas, como aspirador de pó e notebook. Muita gente está se adaptando à nova rotina de trabalhar e viver no mesmo local”, explica.

Neste cenário, os canais digitais têm sido essenciais nos últimos meses. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 61% dos consumidores aumentaram o volume de compras on-line. “Pela praticidade, segurança e comodidade, está sendo muito mais fácil que o consumidor faça as compras desta forma. Com isso, será difícil com que alguns clientes voltem a comprar na forma física”, afirma Jorge.

Ainda de acordo com o especialista, todo tipo de segmento pode, e deve, se digitalizar. “Se o grande empresário está no digital, o pequeno também tem que estar. No começo do isolamento social vimos um movimento que reforçava a força do comércio de bairro. É natural que todo empreendimento que possui algum serviço de venda ofereça seus produtos de maneira on-line agora”, explica.

Serviços de entrega se por um lado produtos e serviços estão disponíveis na internet, ajudando na escolha do consumidor, a entrega deste mesmo serviço, o delivery, também tem sido fator determinante na hora da compra. “O consumidor analisa as diferenças dos valores e do tempo para entrega que cada local oferece antes de fechar um pedido, por isso mesmo, a experiência de compra do modelo presencial, na qual atendimento e possibilidades de desconto eram diferenciais, agora se aplica também à qualidade da entrega do produto”, analisa o docente.

O especialista do SENAC Catanduva também destaca o quanto o posicionamento das marcas, independente do tamanho da empresa, foi valorizado nos últimos meses. “Hoje os clientes têm muitas ferramentas para avaliarem uma empresa, assim, posicionar-se de forma objetiva e se comunicar bem com o público-alvo são atitudes que fazem a diferença”, conclui.

Para quem estiver interessado em aprimorar os conhecimentos neste momento, o SENAC Catanduva contará com mais de vinte e cinco opções cursos com curta duração na área de gestão e negócios. Para mais informações acesse o Portal SENAC: www.sp.senac.br/catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

