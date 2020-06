Com Aulas Suspensas, Professores Pedem Apoio dos Pais Para Aprendizagem Remota

Para garantir a continuidade da aprendizagem, a Secretaria Municipal de Educação conta com o apoio dos pais, para assegurar que os filhos façam as atividades remotas. Os professores tiveram que se reinventar e abusar da criatividade e da internet para transportar os ensinamentos, que antes eram passados em sala de aula, para a tela do celular ou computador.

“A prioridade é a vida e o bem-estar das crianças e suas famílias. Para minimizar os prejuízos educacionais provocados pela suspensão das aulas, seguimos todas as normatizações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e do Conselho Nacional de Educação, e contamos com o apoio dos pais para que esse conteúdo chegue às crianças”, frisou a secretária de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Desde o dia 4 de Maio, o conteúdo didático é publicado na plataforma digital, disponível no site www.catanduva.sp.gov.br/educacao/aulas-on-line-da-educacao. As aulas virtuais são destinadas às crianças da educação infantil, alunos do ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e educação especial.

A cada semana, um novo conteúdo é oferecido de forma virtual. Para as famílias que não tem acesso à internet, o material impresso é retirado nas escolas. No caso dos pais que não podem ir até o local, a própria Secretaria de Educação leva o conteúdo até o aluno. “Por isso a importância de fazer a atualização dos dados cadastrais do aluno, em caso de mudança de endereço ou de telefone”, alertou a educadora.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

