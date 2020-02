Com Alta Demanda e Poucas Doações, Hemonúcleo Entra em Alerta

No mês de Janeiro ocorre diminuição significativa no número de doações, essa queda é em decorrência das festas e férias. A alta demanda têm sido em virtude dos números alarmantes dos casos de dengue em Catanduva que já somam 440 e quatro mortes suspeitas. Além dos novos diagnósticos de leucemias, linfomas, entre outras doenças agudas ou crônicas do sangue e medula óssea. O Hemonúcleo abastece os hospitais e outros vinte e três municípios da região.

“Com esse surto de dengue, os pacientes estão tomando muita plaqueta e estamos suprindo os hospitais de Catanduva e região. Pedimos para as pessoas virem doar, estamos precisando de todos os tipos de sangue”, destacou Wellington Coquelet, enfermeiro do Hemonúcleo.

O Hemonúcleo precisa de todos os tipos sanguíneos. “Reforçamos sempre para que os doadores venham, para não deixar o estoque zerar, já que nos hospitais nunca tem época baixa ou alta de solicitar o sangue doado”, finalizou.

As pessoas interessadas em contribuir com a ação devem ter entre 18 e 65 anos, estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. Também é recomendado não estar em jejum (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior. Jovens de 16 e 17 anos também podem doar, desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Não podem doar temporariamente pessoas com resfriado curado a menos de sete dias; que estão tomando medicamentos como antibióticos e anti-inflamatórios; que tomaram vacinas a menos de 30 dias; que frequentaram regiões endêmicas de malária a menos de seis meses; que fizeram tatuagem a menos de um ano; mulheres que estão amamentando ou que tiveram parto normal ou cesariana a menos de 90 e 180 dias, respectivamente.

Também existem diversos impedimentos permanentes para a doação, que incluem pessoas que sofreram convulsões após os dois anos de idade; que contraíram qualquer tipo de hepatite após os 11 anos de idade; que façam uso de drogas injetáveis; além de pacientes com malária, Doença de Chagas, Sífilis, Aids/HIV e doenças associadas ao vírus HTLV, tipos I e II. Todas as orientações necessárias podem ser obtidas na hora da coleta.

É importante que todas as pessoas que compareçam ao local para doar estejam munidas de documento de identificação original com foto recente que permita a identificação, como RG (Registro Geral), CNH (Carteira Nacional de Habilitação), Carteira de Trabalho, entre outros. Demais dúvidas podem ser esclarecidas diretamente no Hemonúcleo de Catanduva que fica localizado na Rua Treze de Maio, nº 974, no centro de Catanduva. O horário de funcionamento é de quarta a domingo das 7 às 13 horas. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-7722.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local