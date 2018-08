Com Álbum ‘Diferenciado’, Lucas Reis e Thácio Visitam Estúdio da Band FM

“Diferenciado” – é nesse perfil que Lucas Reis e Thácio visitaram os estúdios da Band FM na manhã de ontem (28). Donos do álbum que leva o mesmo nome, a dupla apresentou o mais novo hit de trabalho: “Caipirinha”. O clipe, disponível nas plataformas digitais, já soma mais de duas mil visualizações no Youtube.

O primeiro projeto da dupla gravado em estúdio – “Diferenciado” – traz doze canções, sendo metade delas inéditas. A outra metade constitui-se de canções gravadas pelos rapazes durante a carreira. Do total, nove canções são assinadas por Lucas Reis, a segunda voz da dupla.

Na entrevista, os artistas contaram como tudo começou. Com apoio dos familiares e amigos, Lucas Reis e Thácio começaram a caminhada nas cidades do Triângulo Mineiro e no Estado do Mato Grosso. A dupla tem como inspiração as figuras dos violeiros Marcos Violeiro e Adalberto; Zé Mulato e Cassiano, João Mulato e Douradinho, e os reis do gênero Tião Carreiro e Pardinho.

O primeiro DVD de carreira da dupla, DVD Saloon LRT – Ao Vivo em Franca – apesar de mostrar o lado mais comercial da dupla, também enaltece suas qualidades. O novo trabalho traz participações especiais de Munhoz e Mariano, Jads e Jadson, Rionegro e Solimões e de João Carreiro.

O domínio inquestionável da viola, fez com que a dupla virasse figuras reconhecidas, desde mais novos, no programa “Viola, Minha Viola”, de Inezita Barroso. Na infância, faziam parte de uma orquestra infanto-juvenil de viola caipira, onde se conheceram, em Uberlândia. A partir de então, a dupla se aventura pelo universo da música e, cada vez mais, conquista os palcos das cidades do Brasil.

Para quem ainda não conferiu o novo sucesso da dupla, basta procurar por “Caipirinha” no Youtube e se inscrever no canal. Quem quiser conferir o perfil dos rapazes, no Instagram e no Facebook, basta digitar @lucasreisethacio.

Da Reportagem Local