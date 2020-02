Com 969 Casos Confirmados, Continuam Abertas Unidades No Final De Semana

Com 969 casos confirmados de dengue e para acolher a demanda a Prefeitura de Catanduva vai manter três unidades de saúde abertas neste final de semana – hoje e no domingo, das 7 às 17 h. O funcionamento em esquema de plantão envolve as UBSs do Glória e da Vila Soto e o antigo Postão na Rua Pará, onde hoje funciona o CEM. A medida leva em conta a evolução dos diagnósticos da doença na cidade com muitos casos. Nesse período, as unidades foram especialmente preparadas, os espaços contam com macas e cadeiras para soro e hidratação, além de equipe médica e de enfermagem. Dentre os procedimentos, os pacientes são submetidos a exames. A iniciativa visa ampliar a assistência aos munícipes em tratamento, além de desafogar a UPA, que funciona 24 horas. Esse será o segundo fim de semana do esquema especial de atendimento descentralizado. Na semana passada, a procura nas três unidades de saúde somou 409 atendimentos. Apesar do movimento, os trabalhos fluíram sem contratempos. O cenário epidemiológico de transmissão de dengue vem sendo monitorado por equipe técnica da Secretaria de Saúde, que não descarta outras medidas futuras.

Atualização – De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, Catanduva tem 969 casos positivos de dengue e 1.859 notificações aguardam resultados de exames. Neste ano, três mortes provocadas pela doença foram registradas na cidade e outros dois óbitos estão em investigação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local