Com 80% De Cobertura Vacinal, Catanduva Prorroga Vacinação Até 24 De Julho

Com o baixo índice de vacinação de grupos prioritários motivou o Estado de São Paulo a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e assim foi estendida até 24 de julho em Catanduva. Essa é a terceira prorrogação da campanha que terminaria nesta terça-feira (30).

De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade contabiliza 80% de cobertura vacinal. A meta é alcançar pelo menos 90% de imunização do público-alvo. Até o momento, foram aplicadas 38.470 doses.

A quantidade de vacinados ainda é baixa entre adultos de 55 a 59 anos (29%), gestantes (42%), professores e funcionários de escolas (47%), crianças de seis meses a cinco anos e doentes crônicos (56%), e mulheres no pós-parto (60%). O percentual foi alcançado entre trabalhadores da saúde (125%) e idosos (101%). Também podem tomar a vacina os profissionais da segurança, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo, pessoas com deficiência, colaboradores dos Correios, funcionários da limpeza urbana e moradores em situação de rua.

As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde. A recomendação é que as pessoas procurem os postos com a carteira nacional de vacinação.

A vacina contra a influenza não tem eficácia contra o coronavírus, mas, neste momento, reflete na redução da procura por serviços de saúde. Além disso, ajuda os profissionais de saúde no diagnóstico, já que os sintomas são parecidos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook