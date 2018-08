Com 21 Ocorrências em 365 Dias, Elisiário é a Cidade Mais Pacata da Região

Com 21 ocorrências policiais registradas em 365 dias, Elisiário é a cidade mais pacata da região. A média é de um caso a cada 18 dias no município que tem 3.537 habitantes. É o que revelam dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) que leva em consideração o ano de 2017.

A cidade contabilizou 14 furtos, três roubos e três furtos e roubos de veículos. Apesar de ser a mais pacata da região, também teve o registro de um homicídio no ano passado, o que não acontecia desde 2008, ainda de acordo com os dados do setor que tem como base os boletins de ocorrência.

Com um caso a mais, a segunda cidade mais pacata da região é Marapoama. No município que tem 2.949 habitantes, foram 17 furtos, um roubo e quatro furtos e roubos de veículos. Novais que tem população estimada em 5.527 pessoas registrou no ano passado 26 ocorrências. A média é de uma ocorrência para cada 200 habitantes. Assim como o visto nas demais cidades, os furtos lideram, com 21 registros em 12 meses, seguidos dos roubos (2) e dos furtos e roubos de veículos (3).

Já o quarto município mais pacato da microrregião foi Paraíso. Por lá, foram 30 ocorrências registradas em 365 dias pelos mais de seis mil habitantes. Uma média de uma vítima que procurou a polícia a cada 13 dias. Foram 24 furtos, dois roubos e quatro roubos e furtos de veículos. Palmares Paulista aparece em quinto, com 44 registros. Na cidade que reúne o dobro de moradores da vizinha, os furtos lideram com 30 casos, na sequência aparecem os roubos (5), seguidos dos furtos e roubos de carros (9).

Proporcionalmente ao número de habitantes, entre as cidades com mais registros policiais, Catanduva lidera. Foram 1.856 ocorrências contabilizadas. Uma média de cinco vítimas que procuraram a polícia por dia no ano passado. A Cidade Feitiço tem mais de 120 mil moradores. Só de furtos foram 1.425 casos.

Em segundo aparece Novo Horizonte que reúne 457 ocorrências em 12 meses. O município que soma 40 mil habitantes também tem como maior número de queixar policiais os furtos, com 384 ocorrências do tipo.

Já Pindorama ficou em terceiro com 159 ocorrências, uma média de uma vítima para cada 110 habitantes. Os furtos tiveram 132 casos contabilizados para os mais de 16 mil moradores.

Em quarto ficou Ibirá, que reuniu, em 365 dias, 120 boletins de ocorrência. 107 deles foram furtos. Pirangi assumiu o quinto lugar com 101 crimes contabilizados, conforme aponta a Secretaria de Segurança Pública. A cidade tem uma média de uma vítima que procurou a delegacia a cada 13 dias.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local