Com 151 Pessoas Detidas, Operação São Paulo Mais Seguro Apreende 879 Quilos De Drogas

Na última quarta-feira (26), a Polícia Militar divulgou o balanço da Operação São Paulo Mais Seguro, deflagrada na terça-feira (25) em todo o Estado de São Paulo, com a finalidade de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime.

Com a mobilização de 16.732 policiais militares e o emprego de 7.357 viaturas e 11 helicópteros, as atividades foram distribuídas em 1.225 pontos estratégicos apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos.

A ação resultou em 17.434 abordagens, sendo 115 pessoas presas e/ou apreendidas e 36 foragidos capturados. Também houve a apreensão de 879,3 quilos de drogas e sete armas de fogo. Durante a operação, 10.521 veículos foram vistoriados, sendo 17 motoristas autuados por consumo de álcool, recusa ao teste do bafômetro e embriaguez ao volante. A PM também recuperou 32 veículos produtos de roubo ou furto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local