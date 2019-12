Com 100 Doadores ‘Caravana Sangue Bom’ Chega a Sua 8ª Edição

Nesta época do ano, os estoques de bolsas sanguíneas diminuem cerca de 30% devido as comemorações de fim de ano e férias. No mesmo período, também em razão das festas, aumentam os casos de urgência na rede hospitalar, o que causa elevação da demanda por sangue e hemoderivados. Sabendo desta realidade que ocorre anualmente, junto à redução de doadores neste período, o projeto “Caravana Sangue Bom” criado no município de Elisiário, por meio do advogado Ricardo Ferraz, realizou no último sábado 21 de Dezembro, a 8ª edição do projeto, no Hemonúcleo de Catanduva.

Com o tema ‘A Felicidade está no Sangue de quem doa’ cerca de 100 pessoas realizaram a doação de sangue. “Tudo começou a partir da primeira vez que doei. Me senti muito bem e decidi fazer um projeto estendido para a população incentivando um número máximo de pessoas a doar”, comentou o fundador do projeto Ricardo Ferraz. O grupo promove uma divulgação intensa para reunir o maior número de doadores possíveis. “Para divulgar, colocamos no mês inteiro de Novembro, um carro de som passando duas vezes na semana, chamando a população para a campanha. As pessoas entregam os nomes e recebem uma camiseta do projeto. No dia da doação, geralmente marcada na primeira semana de Dezembro, parte da caravana é trazida por um micro ônibus e os demais se dividem em carros pessoais. No retorno a Elisiário, é realizada uma confraternização com todos os participantes”, finalizou.

Para realizar a doação de sangue o candidato deve pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação), apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Entre os impedimentos temporários para a doação estão os das pessoas resfriadas, mulheres grávidas, que estão amamentando. Aqueles que fizeram tatuagem nos últimos 12 meses também ficam impossibilitados de doarem. Em caso de situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis o indicado é aguardar 12 meses para realizar a doação de sangue. Já entre os impedimentos definitivos estão os daqueles que contraíram hepatite após os 11 anos, ou Aids, doenças associadas aos vírus HTLV e doença de chagas.

O Hemonúcleo fica na Rua 13 de Maio, nº 974, no centro de Catanduva. O horário de funcionamento é das 7 às 13 horas de quarta-feira a domingo. Outras informações como agendamento de grupos de amigos para as doações ou sobre algum dos impedimentos podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-7722.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local