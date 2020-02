Com 100% Das Vagas Preenchidas, Começam as Oficinas Culturais

A edição 2020 das Oficinas Culturais da Estação Cultura Deca Ruette começou .Neste ano, 100% das vagas oferecidas foram preenchidas. Um feito inédito, até então, de acordo com a Secretaria de Cultura.

No total, são 1.621 alunos divididos em 62 cursos nas mais diversas áreas. São aulas em artes plásticas, artesanato, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, dança, música literatura e Libras, que formaram 146 turmas. O público é composto por crianças a partir de 4 anos, chegando até a “melhor idade”, exemplo em dedicação.

A grade de atividades foi feita para todas as agendas, em diferentes períodos e dias da semana. Não era necessário ter experiência na área, apenas interesse em adquirir conhecimentos. Os cursos são uma oportunidade para aprender um novo ofício, obter ensinamentos em uma nova área cultural e até para geração de renda.

Conforme informação da Prefeitura de Catanduva, as inscrições para as Oficinas Culturais tiveram saldo positivo para a solidariedade. Ao todo, foram 2.872 litros de leite entregues pelos alunos nas matrículas para a edição 2020 do programa oferecido pela Secretaria Municipal de Cultura. A respeito das oficinas, as inscrições começaram em um sábado, dia 1 de fevereiro, e se estenderam até quarta-feira, dia 5. Para garantir vaga nos cursos oferecidos, era sugerida a doação de duas caixinhas de leite para cada opção escolhida.

Da Reportagem Local