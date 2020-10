Colombo Agroindústria Realiza Doação de 140 Litros de Álcool 70% Para HUSD

A Unimed de Catanduva recebeu na última terça-feira, dia 29 de Setembro, a doação espontânea de 140 litros de álcool 70% da Colombo Agroindústria S/A. O álcool foi destinado para o Hospital Unimed São Domingos (HUSD). Esta é a segunda doação da empresa para a unidade hospitalar. Em abril, foram doados 200 litros de álcool.

Desde o início da pandemia a Colombo tem auxiliado hospitais e unidades de saúde no combate a Covid-19. A empresa produziu cerca de 45 mil litros de álcool liquido 70% em suas três unidades industriais, Ariranha, Palestina e Santa Albertina. O álcool líquido produzido foi doado. Ao todo, quase 60 hospitais e unidades de saúde dessas três cidades e municípios vizinhos foram beneficiados

A empresa ainda participa de ação solidária da União da Indústria de Cana de Açúcar (Única), que doou um milhão de litros de álcool para o Sistema Único de Saúde (SUS). Internamente, várias ações estão em curso. De acordo os setores de Recursos Humanos e Marketing, os colaboradores estão recebendo frascos com álcool em gel para uso pessoal, contribuindo para a higiene das mãos e a prevenção do novo coronavírus (Covid-19).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local