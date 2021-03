Colombo Agroindústria Lança “Os Novos Hábitos Para Um Novo Futuro”

Na semana do Dia Mundial da Água, comemorado dia 22 de março, a Colombo Agroindústria lançou “Os novos hábitos para um novo futuro” um folder com dicas e hábitos conscientes para a preservação desse elemento tão precioso para a vida, afinal nos últimos anos começamos a passar por uma crise hídrica severa em todo o mundo.

Os folders foram distribuídos nas prefeituras nas cidades circunvizinhas das três Unidades da empresa como, por exemplo, Ariranha, Santa Adélia, Catanduva, Palestina e Santa Albertina. Elas se encarregaram de repassar o conteúdo para as crianças e adolescentes das escolas municipais e estaduais de cada município.

“No folder, contamos com algumas dicas que acontecem corriqueiramente durante o nosso dia e que com pequenas mudanças em nossos hábitos poderemos colher grandes frutos futuramente. Afinal, estas atitude são imprescindíveis para que esse bem tão precioso não falte para as próximas gerações”.

O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas através da resolução A/RES/47/193 de 21 de Fevereiro de 1993,[1] declarando todo o dia 22 de Março de cada ano como sendo o Dia Mundial das Águas (DMA), para ser observado a partir de 1993, de acordo com as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento contidas no capítulo 18 (Recursos hídricos) da Agenda 21.

Da Reportagem Local