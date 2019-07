Colisão Entre Cavalo E Carro Resulta Em Morte

Um homem de 47 anos morreu na segunda-feira (29) por volta das 21h30, na rodovia vicinal Primo Noveli KM 1, depois de se envolver em um acidente com um cavalo. Segundo informações o motorista dirigia um Renault Clio com placa de Pindorama quando aconteceu a colisão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista trafegava na estrada municipal que liga Catanduva a Pindorama quando bateu de frente com um cavalo solto na pista. O carro capotou várias vezes e o homem foi jogado para fora do veículo.

O motorista não resistiu. Um pedestre também se envolveu no acidente, mas foi levado socorrido pelos bombeiros e Samu onde encaminharam para a UPA com algumas escoriações e liberado. Já o cavalo morreu.

De acordo com as autoridades, na maioria dos casos acaba sendo difícil identificar quem é o proprietário do animal. Porém, pela Lei, o dono do animal é responsável pelo mesmo e, consequentemente, pelos danos causados no acidente. O art. 936 do Código Civil de 2002 expõe que o proprietário, detentor ou responsável pelo animal deverá ressarcir o dano causado pelo mesmo em caso de acidentes caso não consiga provar que a culpa foi da vítima ou por motivo de força maior.

Os guardas orientam que, principalmente em propriedades rurais próximas a rodovias que pratiquem atividade pecuária, os proprietários estejam atentos as condições das cercas, pois esta é uma medida que já contribui para que os animais não escapem e cheguem até a rodovia evitando os acidentes. E para os motoristas que fiquem atento e dirijam com muito cuidado, sempre com cinto de segurança e dentro do limite de velocidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local