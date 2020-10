Coletiva De Imprensa Marca Lançamento do 21º Leilão De Gado Da APAE

Aconteceu na tarde de ontem (20) o lançamento do 21º Leilão de Gado realizado pela APAE Catanduva que neste ano devido a pandemia será realizado de forma virtual.

O evento tradicional no calendário do município está marcado para o dia 20 de dezembro, a partir das 12h e será transmitido pelo canal do YouTube e de redes sociais da instituição.

Na coletiva de imprensa, onde contou com jornalistas de vários meios de comunicação, foi divulgado que a mudança do leilão presencial para virtual segue por causa das recomendações de distanciamento social dos órgãos de saúde competentes, em virtude da pandemia do novo coronavirus.

Para Marcos Roberto Escobar, presidente do evento, o espírito de solidariedade permanece o mesmo principalmente nesse momento delicado em que está atravessando todo o país.

O valor da rifa total é de R$ 400, já o prêmio deste ano é um carro Fiat Moby Easy 20/20 além de outros nove prêmios, incluindo uma moto CG 160 Titan, uma bicicleta, um aparelho celular, uma impressora, um ano de plano de internet, um anel de brilhante, uma apólice de seguro no valor de R$ 1000, um voucher de 12 meses para compra no supermercado e o jantar para o casal em um restaurante local.

Todos os prêmios foram conseguidos através de parcerias e apoio de várias empresas de Catanduva e região. Quem quiser adquirir um número da rifa poderá ainda parcelar o pagamento no cartão de crédito em até dez vezes. O sorteio será realizado virtualmente após o leilão do gado.

Os interessados podem entrar em contato pelo Whatsapp (17) 99263-3525 ou pelo (17) 3531-9777.

Ariane Pio

Da Reportagem Local