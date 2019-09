Coleta de Recicláveis Representa 1,5% de Todo Lixo Produzido em Catanduva

A coleta de materiais reciclados representa apenas 1,5% de todo o lixo produzido e recolhido em Catanduva. Enquanto empresa faz a recolha de 26,3 mil toneladas de lixo orgânico, o número de materiais que podem ser reutilizados é de 420 toneladas.

Dados são da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec), responsável por contratar empresa que presta serviço de coleta. Ainda conforme a autarquia, apesar de bem menos expressivo, a quantidade de produtos separados para a reciclagem tem aumentado. Mas fica aquém do que deveria ser recolhido. De janeiro até agosto deste ano, a Florestana, empresa responsável pela coleta de lixo, recolheu 420 toneladas de material bruto para reciclagem – garrafas pet, plásticos em geral, papéis, latas, dentre outros. Em 2018, em todo o ano foram 590 toneladas.

Em média mensal, os números vem subindo gradativamente. 2015 foram 43,21 toneladas ao mês, em 2016, 44,44 t, em 2017 foram recolhidas 50,39 toneladas.

Segundo a Saec, a coleta é feita diariamente em dois períodos – diurno e noturno – e atinge 100% da cidade. O material é destinado à Cooperativa Recicla Catanduva que faz a separação dos recicláveis. Para melhor reaproveitamento do material, a orientação é que os moradores façam a separação dos itens que realmente podem ser reciclados: vidro, plástico, metal e papel. Esse cuidado também facilita os trabalhos na cooperativa.

Cristina é uma das cooperadas que trabalham na Cooperativa Recicla Catanduva. Ela explica que atua há 14 anos na área e a cooperativa conta com 29 pessoas que tira sua renda desse tipo de trabalho. A cooperada pede que a população se conscientize da separação do lixo reciclado para o orgânico, pois além de ajudar o meio ambiente ajuda muitas famílias. “Pedimos a população que separe certinho o que é lixo reciclável e lixo orgânico, quando chega o reciclado aqui vemos que está com lixo orgânico dentro das embalagens e isso pode comprometer nosso trabalho”, finaliza a mulher.

No site da Superintendência de Água e esgoto, a população pode obter informações sobre o dia que o caminhão da coleta de recicláveis passa pela rua do imóvel. O caminhão enquanto percorre as ruas da cidade, também informa sobre as formas que tem de ser feita a separação.

A coleta de recicláveis é feita em dias alternados da coleta de lixo orgânico.

Para mais informações as pessoas devem entrar no site da Saec : http://www.saec.sp.gov.br/site/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local