Coleta de Lixo Continua Com Cronograma Normal no Período do Isolamento

Serviços essenciais como coleta de lixo serão mantidos em Catanduva. A Informação é da Superintendência de Água e Esgoto (Saec), que é responsável pela contratação terceirizada para a coleta de lixo orgânico e também recicláveis.

A coleta de lixo ou resíduos nas cidades é um serviço público a cargo das prefeituras municipais ou de empresas especializadas contratadas para essa finalidade.

Esse material é direcionado para aterros sanitários, usinas de compostagem, incineradores, reciclagem ou similares. Que no caso Catanduva possui um o aterro sanitário. Os resíduos são levados para lá e, posteriormente, recebem o devido tratamento.

Como o serviço é fundamental e essencial para ordem e saúde das pessoas, a Saec contou que continua com o trabalho normalmente. Para quem quiser conferir os dias e bairros que o serviço passa pode conferir no link: https://www.saec.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/06/SAEC_2019_Coleta_ATUALIZADO.jpg.

Segundo pesquisas, 35% dos materiais do lixo coletado podem ser objeto de reciclagem e igual quantidade transformada em adubo orgânico.

A Saec lembra que se os munícipes podem cooperar com o serviço como separar o lixo orgânico do lixo reciclado. Usar sacos de lixo resistentes para segurança do profissional que trabalha no recolhimento do lixo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local