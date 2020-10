Colégio Da Fundação Padre Albino Desenvolve Várias Atividades Para Dia Das Crianças

O Colégio Catanduva, mantido pela Fundação Padre Albino, está sempre preocupado com as questões ambientais e colocou em prática o aprendizado através de brincadeira. Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental cumpriram o desafio de ‘reciclar’ pratinhos de papelão, dando nova utilidade para eles.

Para preservar a natureza reciclando o lixo é importante lição que devemos passar às crianças. E a melhor maneira de fazer isso é através de exemplos. Além disso, a conversa sobre o tema é muito importante para que as crianças entendam desde cedo a importância da preservação da natureza.

O resultado ficou incrível. “Se nossos filhos crescerem respeitando o meio ambiente, a tendência é que levem este comportamento para a vida”, disse um dos pais.

Já outra atividade desenvolvida nomes de outubro, mês das crianças. Como ensino lúdico, a Profa. Thaisa de Luca pediu que seus alunos do 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio Catanduva, mantido pela Fundação Padre Albino, desenvolvessem alguns jogos e brincadeiras que tivessem relação com algo que aprenderam ao longo deste ano. “Quando se fala em criança, a brincadeira realmente é um assunto sério. Brincar, além de divertido e prazeroso, é essencial para o desenvolvimento e o aprendizado dos pequenos”, disse Thaisa, que vem adotando o uso de brincadeiras lúdicas durante a fase de atividades remotas por conta da pandemia.

“Ao forçar a criança a assistir as aulas sentadas na frente da tela de computador, de forma passiva, estamos indo contra a sua natureza, que é ruidosa e alegre. Ao propormos brincadeiras, estamos indo ao mundo delas; assim a adesão é fácil; a criança participa com interesse, rende melhor e estabelece relação de confiança com o educador, mesmo que seja à distância”, afirmou a Profa. Thaisa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local