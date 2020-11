Colégio Catanduva Está Com Matrículas Abertas Para Infantil, Fundamental, Médio e Técnico

O Colégio Catanduva está com matrículas abertas para o ano letivo de 2021 na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio (manhã e tarde) e nível Técnico de Enfermagem (noturno). As matrículas são presenciais e podem ser agendadas previamente por telefone, enquanto que as rematrículas devem ser concluídas diretamente no portal do Colégio.

Com ensino curricular de qualidade, a instituição faz parte das unidades de negócios da Fundação Padre Albino, o que possibilita para seus funcionários, que tenham filhos e dependentes com até 18 anos, desconto de 30% nas mensalidades para todos os níveis de ensino.

No curso de nível Técnico em Enfermagem são ofertadas bolsas de 50% a 100%, mediante critério de avaliação do perfil socioeconômico e quantidade de vagas ofertadas. Vale ressaltar que os alunos podem estagiar nos hospitais-escolas próprios da Fundação, o Emílio Carlos e o Padre Albino, e em instituição de longa permanência, o Recanto Monsenhor Albino, além da possibilidade continuada da formação com as graduações na área da saúde, também oferecidas pela Fundação Padre Albino, através da UNIFIPA. “Tivemos um ano muito difícil e complicado, mas conseguimos manter nossa qualidade de ensino, preparando os professores e mantendo rotina contínua de aprendizagem com nossos alunos. Em 2021 teremos alunos mais autônomos, professores mais criativos e mais tecnologia no aprendizado, fazendo do nosso Colégio a melhor escolha”, enfatiza a diretora Tânia Pimentel.

O Colégio Catanduva fica localizado no bairro Vila Guzzo, Rua Monte Aprazível nº 297, em Catanduva. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone (17)3522-4177.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local