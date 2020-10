Colaboradores Do PAS Participam De Momento De Auto-Avaliação E Dinâmica De Grupo

Na última segunda-feira (05), foi realizada uma palestra no auditório da sede do PAS, com o intuito de proporcionar pausa na jornada de trabalho, muitas vezes estressante devido ao momento atual, os colaboradores do Padre Albino Saúde participaram de momento de auto-avaliação e dinâmica de grupo.

Com o tema ‘Bem-estar biopsicossocial motivacional do colaborador’, os profissionais Rodrigo Matheus, do Grupo de Apoio ao Trabalhador/GAT da Fundação Padre Albino, Wellington Miletta e Adalberto Bernardo, do Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho/SESMT do Hospital Padre Albino, procuraram evidenciar a importância de cada membro dentro do local de trabalho, essencial para que todos trabalhem em sintonia.

“Tivemos a preocupação de elaborar essa atividade de forma que contribua na auto-avaliação e relaxamento de quem tanto se dedica a prestar excelência aos clientes do plano”, explicou Rodrigo. Para ele, eventos em grupo como estes são eficientes para melhorar a socialização e, sem dúvida, “apresentam excelentes resultados para aumentar a qualidade do trabalho, a cooperação e o engajamento do profissional”.