Colaboradores Da URA São Valorizados Pela Comunidade E Ganham Doces

Os colaboradores da Unidade para Respiratórios Agudos / URA receberam carinhosamente doces de forma surpresa nos horários de intervalo, ao longo desta semana. Conhecida por Tia Lola, Magdalena Sbrolini de Paula e o Serviço de Nutrição do Hospital Emílio Carlos prepararam lanches especiais como forma de agradecimento por toda coragem e dedicação aos pacientes contaminados pelo coronavírus.

Balanço Coronavirus no Brasil: O último balanço consolidado, divulgado às 20h de sexta (17), registrava 153.229 mortes, 716 delas em 24 horas, e 5.201.570 casos confirmados, 30.574 em 24 horas. Já Catanduva, segundo o Boletim do Coronavírus de 16/10/2020 divulgados com dados da prefeitura: Confirmados: 5498 (+61), Ativos: 123 (+17), Curados: 5222 (+44) , Notificados: 20090 (+231), Suspeitos: 3172 (+10) e Descartados: 11420 (+160). Internados: 15 (0), Óbitos: 153 (0), Confirmados acumulados de COVID-19 por 100 mil habitantes: 4488.27, Óbitos acumulados de COVID-19 por 100 mil habitantes: 124.90, Taxa de letalidade: 2.8%, 95.0% dos pacientes confirmados foram curados (com estatísticas e estudos da PI-COVID).

Ariane Pio

Da Reportagem Local