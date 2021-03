Colaboradoras do Recanto Monsenhor Albino São Eleitas Membros de Conselhos Municipais

As colaboradoras do Recanto Monsenhor Albino Silvia Helena Galetti Moreno, gerente administrativa, e Tatiane Paula Chimello, assistente social, foram eleitas membros dos conselhos municipais de Assistência Social (COMAS), do Idoso (CMI) e de Política sobre Drogas (COMAD).

“O conselheiro pode apresentar propostas e projetos e vivenciando, no dia a dia, o que de fato é importante para esses grupos o levantamento de dados sobre a realidade é mais fiel e possibilita melhorias certeiras”, afirmou Silvia Moreno.

As reuniões aconteceram durante o mês de fevereiro para eleger as organizações da sociedade civil participantes das atividades dos conselhos pelo biênio 2021/2022.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local