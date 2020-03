Colaboradoras Da Unimed Catanduva Recebem Presente Para O Dia Internacional Da Mulher

Hoje (08) é O Dia Internacional da Mulher e por isso é marcado por uma data que representa a força, a luta pelos direitos e a conquista deles às mulheres. Sabedora da importância e forte atuação da mulher no mercado de trabalho, a Unimed Catanduva – que tem no seu quadro de colaboradores uma maioria do sexo feminino: 70% do total, incentiva os sonhos e a possibilidade de cada uma delas conquistar o seu espaço.

Para lembrar de sua presença e importância, a cooperativa resolveu surpreender as colaboradoras em suas estações de trabalho, nesta sexta-feira (06), antes mesmo de iniciarem as atividades. A ação foi idealizada pela equipe de Comunicação & Marketing, com apoio do Corpo Diretivo.

O presente – Cada uma delas recebeu um bombom e um lenço, que pode ser usado como echarpe ou adereço para o cabelo. Dentro do embrulho, além de um cartão que reforça o empoderamento feminino, as mulheres também receberam dicas – em forma de tutorial – com formas diferentes de usar o lenço.

A ação não só ressaltou a importância da mulher no mercado de trabalho como também contribuiu com a Associação Sempre Viva, organização não governamental que trabalha diretamente com mulheres com câncer de mama. A cooperativa adquiriu os lenços vendidos pela instituição e a renda obtida será revertida para o trabalho que as voluntárias realizam em Catanduva e região.

Já no Hospital Unimed São Domingos (HUSD), as colaboradoras tiveram uma palestra com a ginecologista, obstetra e sexóloga Márcia Rebellato, cooperada da Unimed Catanduva, com o tema “A mulher ‘nossa’ de cada dia”, incentivando e relembrando a importância do autocuidado, sua força e representatividade na sociedade. A ação foi realizada pelo Comitê de Humanização do hospital. “Fiquei muito feliz ao chegar de manhã e receber esse carinho. As mulheres devem ser lembradas todos os dias. Mas, às vezes, na correria do dia, nos esquecemos do valor e da força que temos! Receber esse tipo de carinho e a lembrança da cooperativa, nos motiva. Nosso dia ficou muito mais feliz!” – Joyce Casemiro, analista de Relacionamento com o Cliente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local