Coelhoemcasa Garante Atividades Artísticas no Feriado

O Coletivo Artístico Dell’arte junto a artistas e grupos catanduvenses realizará a partir de hoje uma série de atividades virtuais com temática de páscoa. O objetivo é arrecadar doações de leite para famílias, além de oferecer opção cultural gratuita neste feriado.

Hoje (02), serão transmitidas apresentações musicais com Martha e Sula Ocon, Maju Malavaes e Vânia dos Santos com interpretação em LIBRAS. Também será disponibilizada a oficina ‘Coelhinho de Meia’, com Priscila Cassoni. No sábado (03), é a vez de aprender a fazer maquiagem de coelho com Lucas Alves. Rafael Back e Sheila Rocha apresentarão duas oficinas de personagens tradicionais da data com materiais recicláveis.

No domingo (04), é dia de história e sabor. Sheila Rocha trará livre adaptação de ‘uma história de Páscoa’ de Ana Maria Machado e Rafael Jorda, do Núcleo Condão conta ‘O caso do ovinho’ acompanhado da atriz e culinarista Lery Ribeiro.

‘Optamos por atividades leves e lúdicas, com materiais que as famílias tenham em casa para desenvolver com as crianças’, explica Rafael Back.

Os artistas estão em campanha de arrecadação de leite que serão encaminhados a famílias carentes. O ponto de coleta fica no centro da cidade na OzoneSpin, localizada na Praça Monsenhor Albino, 61, em frente à Igreja Matriz. Também é possível solicitar a retirada das doações pelos telefones (17) 99159-1661 e (17) 99611-6789.

Ariane Pio

Da Reportagem Local