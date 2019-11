Código de Defesa do Consumidor é tema de palestra realizada no Sincomercio

Foi realizada na última segunda-feira (18), na sede do Sincomercio, às 19h, uma palestra gratuita com o tema “Por Dentro do Código de Defesa do Consumidor”. O evento contou com a parceria do SEBRAE/SP e da Prefeitura de Catanduva. A princípio Beatriz Trigo Diretora do PROCON, iniciou a discussão e distribuiu uma cartilha sobre precificação. Posteriormente, a palestra foi ministrada pelo consultor especialista jurídico, Heveraldo Galvão.

De acordo com o consultor, o objetivo do encontro foi mostrar a importância do domínio e do exercício dos princípios do CDC.“O intuito da palestra foi esclarecer a importância e conceitos do Código de Defesa do Consumidor, a sua aplicação como instrumento de orientação e de informação para o empresário”, comentou Heveraldo.

Profissionais de diversos setores participaram do evento. O palestrante abordou temas como Direitos Básicos do Consumidor, Deveres do Fornecedor – Cautelas e Responsabilidades, Direito de Arrependimento e Prazo de Reclamação, Garantia Contratual, Jurisprudências, Contrato e Condutas Abusivas, Cobranças de Dividas e Disponibilidade do CDC.

O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (CDC) é um ordenamento jurídico, um conjunto de normas que visam a proteção e defesa aos direitos do consumidor, assim como disciplinar as relações de consumo entre fornecedores e consumidores finais e as responsabilidades que tem esses fornecedores (fabricante de produtos ou o prestador de serviços) com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades. Todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços do país devem ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor disponível para consulta. Segundo determina o texto legal o CDC deve estar em local visível e de fácil acesso ao público.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local