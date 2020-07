Cobertura Vacinal contra Gripe Alcança 92% de Cobertura em Catanduva

O município de Catanduva atingiu a marca de 92% de cobertura vacinal contra a Influenza. Com isso, a cidade superou o percentual de imunização do público-alvo preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

De acordo com a prévia da Secretaria Municipal de Saúde, 44.474 doses foram aplicadas na cidade.

Dos grupos prioritários, a procura foi maior entre trabalhadores da saúde (128%) e idosos (103%). Em menor proporção, foram imunizados: mulheres no pós-parto (69%), crianças de seis meses a cinco anos (62%), pessoas com comorbidades (62%), professores e funcionários de escolas (51%), gestantes (48%) e, por último, os adultos com idades entre 55 e 59 anos (32%).

A campanha está na reta final e segue até a próxima sexta-feira, dia 24. Desde o começo do mês, Catanduva estendeu a vacinação para toda a população. As unidades de saúde continuam abastecidas com doses para atender a demanda. Conforme orientação da secretaria, os moradores devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa para se imunizar. Além disso, é importante apresentar a carteirinha de vacinação para agilizar os atendimentos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

