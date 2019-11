Coaching Glaucio Câmara Realiza Palestra em Prol do HCC

O coaching Glaucio Câmara realizou no último dia 29 de Outubro, no Hotel Ibis uma palestra gratuita. O tema abordado foi “As 5 Leis Universais das Vendas”, através do método do “Comportamento Secreto das Vendas. O objetivo da palestra é desenvolver líderes, empreendedores, gestores e vendedores de excelência, por meio da potencialização de suas competências e aprimoramento de suas oportunidades de melhoria, preparando-os para aumentar suas vendas, fidelizar clientes e atingir resultados extraordinários. Uma programação voltada para empresários, empreendedores, profissionais liberais, gestores da área comercial, consultores e vendedores de todos os mercados de atuação que almejam potencializar sua performance e alavancar suas métricas de vendas.

“Esse foi um dos eventos do ciclo de palestras que realizo, de um programa de auto impacto que vai ser no dia 30 de Novembro, chamado Comportamento Secreto das Vendas. A palestra tinha como propósito falar sobre o comportamento em vendas, porque dentro da metodologia que trabalho, nós entendemos que as vendas está mais relacionada ao comportamento do que com técnica. Foi ensinado qual é o padrão que faz com que as pessoas comprem algo, e quando conhecemos esse padrão, fica mais fácil através das técnicas utilizadas nas vendas, conduzir as pessoas e ajuda-las a resolverem seus problemas e, consequentemente, efetivar uma venda”, comentou Glaucio.

A entrada foi solidária, apenas 1kg de alimento não perecível. Foram arrecadados 30 pacotes de macarrão, 26 kg de feijão, 22 kg de arroz, 28 kg de açúcar e 2 kg de farinha que foram encaminhados para o Hospital de Câncer de Catanduva.

De acordo com Angélica Rodrigues, Gerente de Captação de Recursos do HCC, eventos como esse são fundamentais para que a instituição ofereça um serviço de alta qualidade aos pacientes. “Os alimentos doados são servidos para os pacientes internados e seus acompanhantes. Realizamos 5 refeições por dia. Por isso, é muito importante a doação de alimentos para o HCC”, finalizou Angélica.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local