CME Trouxe Palestra Sobre Saúde Do Seu Negócio E A Espiritualidade

O Conselho da Mulher Empresária (CME) recebeu na noite de segunda-feira (9) a Médica anestesista do hospital do amor de Barretos, Preletora sênior da SNI, Diretora nacional da APSIB, Dra. Katie Rachel Costa.

A palestrante abordou o tema: “A saúde nos negócios e a espiritualidade”, despertando nos convidados presentes o otimismo e o desejo em perseverar.

Questionada sobre a prosperidade e crescimento do negócio próprio estar ligado diretamente à espiritualidade Dra. Katie é enfática: “Sim, a prosperidade está ligada a espiritualidade. Precisamos entender e aprender que somos um com tudo e todos. Ninguém trabalha para si e sim para oferecer algo para as pessoas. Quando entendemos isso passamos a trabalhar com consciência do todo e com amor. Isso e o segredo do sucesso e está ligada a espiritualidade”.

Na vida existem os pilares de equilíbrio que precisam manter o individuo ligado ao todo. “Agir com sabedoria e amor como duas rodas de uma carroça, ou seja, um depende do outro e precisamos agir com os dois”, complementa Dra. Katie.

Nos dias atuais muito se vê sobre a mulher empreendedora, empresária, mãe e chefe de família, o que em algumas vezes gera-se certo conflito entre as funções e objetivos.

Como conselho para as mulheres que possam estar vivendo esse conflito, a médica sugere que a ação seja seguida de amor e sabedoria.

“Agir com amor e sabedoria, saber dividir seu tempo entre família e trabalho, entender que ambos são importantes, mas podem ter prioridades diferentes de acordo com a época da vida. Saber se organizar para estar 100% no trabalho quando lá estiver e 100% com a família quando estiver em casa. As pessoas correm o tempo todo para cumprir metas e compromissos, mas nunca estão no momento do agora. Estar no agora faz a diferença na qualidade tanto familiar quanto profissional”, finaliza.

Da Reportagem Local