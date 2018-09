CMDCA Convoca Membros Para Reunião Ordinária na Próxima Semana

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) convoca membros para reunião ordinária que acontecerá na próxima semana. A reunião será no dia 3, quarta-feira, às 8h, na sede da Secretaria de Assistência Social. O objetivo da reunião é informar sobre o resultado da XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que aconteceu em Catanduva neste ano.

Segundo a presidente do CMDCA, Fernanda de Souza Rocha, o resultado da Conferência foi positivo e o conselho já discutirá sobre a Conferência Estadual que acontecerá em 2019. “A nova diretoria tem como objetivo reestruturar o CMDCA conforme as legislações do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) e do Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente). O resultado da conferência foi muito positivo e a participação da sociedade e dos parceiros foram muito importantes para o sucesso da realização da conferência”, ressalta Fernanda.

Além do resultado da XI Conferência também será lida a ata anterior e haverá informações sobre as comissões setoriais. “É importante ressaltar ainda que o CMDCA é um órgão muito importante para a sociedade. Ele é formado por membros do poder público e membros da sociedade civil. Sempre em prol pelo bem comum das nossas crianças e adolescentes”, aponta a presidente.

A nova diretoria tomou posso no final de 2017.

A sede da Secretaria de Assistência Social está localizada na Rua Natal, 212, no bairro São Francisco.

Karla Sibro

Da Reportagem Local