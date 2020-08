Clube de Velha Guarda Promove Neste Sábado ‘Nhoque Solidário’ Para Arcar com Despesas

A lenda conta que o ‘nhoque da fortuna’ começou no século IV, no dia 29 de Agosto. Um santo cristão chamado São Pantaleão, vagava faminto por um vilarejo italiano a procura de comida.

Disfarçado de mendigo, bateu a porta de uma família que o acolheu e lhe ofereceu um prato com sete unidades de ‘nhoque’. O santo comeu e foi embora agradecido, deixando debaixo de cada prato, muitas moedas de ouro. Segundo a crença, a repetição deste ritual, todos os anos, no dia 29 de Agosto, faz com que haja fortuna e muita sorte no resto do mês.

O Clube da Velha Guarda de Catanduva vai comemorar a data e realizar uma ação solidária para ajudar a honrar seus compromissos financeiros. Neste sábado, dia 29, o Clube vai promover a primeira edição da Massa Solidária. O nhoque solidário custa R$25,00 e tem 1kg. Além de muito queijo, a receita acompanha a tradição Italiana da prosperidade e sorte. Para evitar aglomeração de pessoas a retirada do kit será estilo drive thru, das 10h às 13h, com o uso obrigatório de máscara de proteção.

As adesões estão sendo feitas pelo WhatsApp (17) 99711-2429.

Para as cidades da região que também desejam participar, basta fazer depósito no Banco Itaú | Agência 0261 | Conta Corrente: 57550-0 | Clube da Velha Guarda e enviar foto do comprovante para o telefone citado.

O nhoque que não for retirado no dia será doado às famílias carentes da cidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local