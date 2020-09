Clube de Tênis de Catanduva Retoma Atividades Nesta Quinta-Feira

Nesta quinta-feira o Clube de Tênis Catanduva irá reabrir, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo para retomada das atividades, que prevê a abertura de clubes por 8h diárias na fase 3 (amarela). Para garantir o distanciamento, organização e segurança dos associados será obrigatório o agendamento da atividade que deseja fazer.

O clube funcionará de segunda a sexta, das 6h às 9h e das 16h às 21h e aos sábados, domingos e feriados: das 7h às 15h. A entrada no clube será permitida através da carteira social e CPF (que será digitado pelo porteiro). Apenas a portaria social da Rua Icém estará liberada para acesso dos associados. Não será permitido o uso de biometria por questão de segurança. Será permitida a entrada somente de associados que estejam em dia com a mensalidade e mediante agendamento. Além disso, haverá medição de temperatura na portaria com termômetro à distância; disponibilização de álcool em gel em pontos estratégicos nas dependências do clube; colaborador especial designado para higienização de ambientes e obrigatoriedade do uso de máscara nas dependências do clube.

A reserva das aulas deverá ser feita com antecedência de 48 horas. É permitido o agendamento de 01 aula por dia e 03 vezes na semana. O agendamento será realizado pelo site www.clubedeteniscatanduva.com.br. O associado deve comparecer as aulas portando sua garrafinha de água e toalha, para usos exclusivos, máscara de proteção nas dependências, inclusive durante a prática de exercício. Manter distanciamento mínimo de 2 metros de outras pessoas. E a utilização de chinelos para deslocamento na área das piscinas. O uso do vestiário está limitado a 40% de ocupação e está suspensa a utilização dos chuveiros.

Cada associado terá 45 minutos para realizar sua atividade, ao término de cada aula é necessário deixar o local para não criar aglomeração e não será permitido agendamento para uso da piscina para lazer.

Myllaynne Lima

Editora Chefe