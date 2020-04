Clube de Tênis de Catanduva Disponibiliza Link Com Exercícios Físicos Online

Em meio à quarentena de coronavírus, que começou oficialmente há dez dias, os exercícios físicos têm que ser feitos em casa, de preferência. Pensando nisso, o Clube de tênis de Catanduva divulgou na última segunda-feira, dia 30, um link com exercícios online.

No site estão disponíveis atividades como body pump, body combat, body balance, body attack, body step, yoga, entre outros. A plataforma possui mais de 140.000 professores e possui parceria com 20.000 academias em todo o mundo com o objetivo de fornecer aulas coletivas de nível mundial e ajudar os praticantes a se apaixonarem pela boa forma e atividade física. Para ter acesso aos exercícios basta acessar o site: https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts.

As atividades desportivas, sociais e administrativas do CTC estão suspensas, desde o dia 20 de Março. A instituição está seguindo as orientações do Ministério da Saúde em prevenção ao Covid-19.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

