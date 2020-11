Clube de Tênis de Catanduva Amplia Horário Para Uso da Piscina Semiolímpica

O Clube de Tênis de Catanduva divulgou os novos horários das aulas na piscina semiolímpica. O tempo de aula permanece o mesmo, com tempo máximo de 45 minutos.

De acordo com o novo cronograma a piscina está liberada segunda-feira, das 16h às 21h, terça a quinta-feira, das 6h às 10h. Na terça e quinta-feira, às 8h15 e às 16h15. Aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 17h.

O CTC retomou as atividades no dia 10 de Setembro, seguindo as diretrizes e normas de segurança. O clube funciona 8 horas por dia: das 06 ‪às 9h‬ e das 16h ‪às 21h‬, de segunda a sexta; e das 7h ‪às 15h‬ aos sábados, domingos e feriados. ‬‬‬‬‬‬

Foi elaborada uma agenda de aulas com horários específicos pensando em atender o associado sem aglomeração, com qualidade e segurança. Dessa forma, o sócio precisa obrigatoriamente realizar o agendamento da atividade que deseja fazer pelo site www.clubedeteniscatanduva.com.br com 48h de antecedência.

Além disso, o clube está tomando diversas medidas, como medição de temperatura na entrada, orientações sobre o uso obrigatório de máscara, inclusive durante as atividades, uso de garrafas de água e toalhas próprias de cada pessoa, entre outras.

Com relação à Choperia, ela também reabriu, mas com restrições de horários, uma vez que obedece às normas da categoria de bares e restaurantes, funcionando das 7h ‪às 9h‬ de segunda a sexta, com cardápio de café da manhã, e das 17h ‪às 21h‬ para retirada no balcão; aos sábados e domingos, abre das 8h ‪às 15h‬ com consumo no local, mesas reduzidas e atendimento por ordem de chegada.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local