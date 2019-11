Clube de Tênis Catanduva realiza Festival de Dança “Dois Mundos” neste sábado

Neste sábado (30), acontece o Festival de Dança “Dois Mundos”, do Clube de Tênis Catanduva. O Festival é uma oportunidade dos alunos apresentarem tudo que aprenderam ao longo do ano, nas modalidades Dança do Ventre, Jazz, Ballet, Hip Hop, Dança de Salão e Ginástica Rítmica. Crianças, jovens e adultos se apresentam a partir das 19h.

De acordo com o diretor de Esportes do CTC, Cleverson Gregio, o evento apresenta as aulas disponíveis no clube, sendo uma forma dos sócios conhecerem essas modalidades e se interessarem. “O Festival de Dança vem sendo realizado nos últimos anos com muito sucesso, pois os professores trabalham o ano todo com muita dedicação preparando os alunos para esse momento. E o público marca presença, prestigiando nossos alunos”, destaca.

O nome “Dois Mundos” foi inspirado na diferença de gosto e cultura que se une com o amor pela dança. Para a professora de Dança Pâmella Soffiatti, esse é um momento muito especial. “A dança não é só clássico, sapateado, dança de salão, hip hop, jazz, dança do ventre, danças culturais, funk, sertanejo e contemporâneo, vai muito além de todos esses estilos e preferências. Existe outro mundo, no qual todos somos iguais, dançamos pela mesma sensação de liberdade, amamos por podermos, no palco, ser aquilo que queremos ser e expressar aquilo que nos toca. E é isso que tentamos passar para os alunos, não apenas as técnicas, mas um estilo de vida”, completa.

A entrada para assistir ao festival é solidária, apenas 1 litro de leite, tanto para sócios quanto para não sócios. “Temos a expectativa de fazer sempre um festival melhor, para ter cada mais alunos nas aulas e cada vez mais pessoas prestigiando o evento”, ressalta o diretor Cleverson.

Myllayne Lima

Da Reportagem Local