Clube De Tênis Catanduva Realiza 1º Aquathlon No Domingo

No próximo domingo (27), acontece a 1ª edição do Aquathlon Clube de Tênis, às 8h. A modalidade inclui 400m de natação (piscina de 25m) e 3 km de corrida (nas ruas ao redor do clube).

Segundo Leandro Martins, organizador do evento, esta primeira edição vem para estimular a prática da modalidade que vem crescendo muito na nossa região. “A ideia é promover o esporte em geral e especificamente a modalidade, que vem ganhando muitos adeptos nos últimos anos”, destaca.

Para o CTC, a valorização do esporte está em primeiro lugar, conforme destaca o diretor de Esportes, Cleverson Gregio. “O Clube de Tênis tem cada vez mais realizado parcerias para a realização de eventos esportivos, trazendo para Catanduva oportunidades inéditas, incentivando as pessoas a praticarem um esporte e também realizando eventos importantes no cenário regional”, ressalta.

As inscrições para o 1º Aquathlon Clube de Tênis podem ser feitas até sexta-feira (25) na secretaria do CTC ou pelo site www.ctlifesports.com.br; sócios pagam R$30 e não sócios pagam R$50. “Haverá premiação para os vencedores das categorias masculino e feminino, dupla masculina, dupla feminina e dupla mista. Ao todo, esperamos 120 participantes”, completa Leandro.

Mais informações podem ser obtidas na secretaria do CTC ou pelo telefone 17 3524-9300.

