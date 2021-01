Clube de Tênis Catanduva Completa 92 Anos de Fundação Neste Mês

O CTC completa 92 anos neste mês de janeiro, e muita história foi construída ao longo destas mais de nove décadas. São gerações que frequentam o clube até os dias atuais, confirmando que o CTC realmente é um dos patrimônios de Catanduva.

O Clube de Tênis Catanduva foi fundado em 1929 por um grupo de catanduvenses aficionados pelo esporte da raquete, com a fusão de duas entidades: o Tênis Clube de Catanduva e a Associação de Tênis de Catanduva. Após 92 anos, o CTC se destaca por sua atuação não somente na área esportiva, como também na área social.

De acordo com o atual presidente do CTC, Alex Tomazini, é um orgulho imenso ter o CTC entre os patrimônios da cidade. “Estamos falando de um clube que completa 92 anos e uma cidade que completará 103 anos, ou seja, Catanduva tinha 11 anos quando o clube foi fundado. Muito da história do CTC se confunde com a história da cidade, uma vez que já foi palco de grandes eventos e reuniões. Sem falar nas centenas de milhares de pessoas que passaram pelo clube todos esses anos, construindo essa história maravilhosa”, destaca.

Mesmo com o passar de tantos anos, o Clube de Tênis Catanduva mantém viva a tradição esportiva, incentivando atletas e formando campeões nas diferentes modalidades disponíveis para os sócios, como natação, artes marciais, tênis e futebol. Além disso, os sócios ainda têm à disposição dezenas de aulas de ginástica, aulas voltadas para idosos e crianças, sem falar nos espaços dedicados ao lazer e entretenimento. Apesar do momento atípico, o clube vem conseguindo permanecer firme e oferecer aos sócios os serviços que dispõe com qualidade e segurança. “Sabemos que têm sido meses adversos para todos nós. Mas com o entendimento dos sócios, pudemos nos manter e retomar as atividades no período permitido, seguindo protocolos rígidos de segurança para a proteção de todos. Mesmo com todos os desafios que enfrentamos, o CTC continua construindo sua história”, ressalta Tomazini.

As comemorações terão que esperar, mas o funcionamento do clube segue em plena atividade, com abertura das atividades permitidas pelo Plano São Paulo. “Tenho certeza de que o CTC ainda será palco de muitos momentos históricos para Catanduva, se perfazendo por muitas décadas. Com certeza muitos capítulos de sucesso ainda serão escritos, para alegria de todos os catanduvenses e, claro, dos nossos associados”, completa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local