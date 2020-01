Clube de Tênis Catanduva Comemora 91 Anos com Jantar Dançante

O Clube de Tênis Catanduva está comemorando 91 anos e para celebrar será realizado um Jantar Dançante neste sábado, dia 11 de janeiro, a partir das 21 horas, no Salão Social. De acordo com o presidente do CTC, Alex Tomazini, este é um momento especial, pois reforça a história do clube em Catanduva e comemora uma data alusiva a tudo que o clube representa para os associados e catanduvenses. “O CTC faz parte da história de Catanduva assim como da história de muitas famílias e gerações. Todos os anos fazemos questão de realizar uma festa para celebrar essa data especial”, destacou.

A Banda Doce Veneno comandará o show e a noite também contará com um jantar delicioso. As mesas podem ser adquiridas na secretaria do CTC por R$70 para sócio (por pessoa) e R$100 para não sócio (por pessoa). O convite inclui o jantar e bebidas (água, refrigerante e cerveja + rolha livre). “Quero aproveitar para convidar a todos para virem celebrar este momento conosco, com muita alegria e confraternização. Este é o primeiro evento do ano do CTC, então vamos comemorar”, completou Tomazini.

O Clube de Tênis Catanduva foi fundado em 1929 por um grupo de catanduvenses apaixonados pelo esporte da raquete, inclusive esporte esse que deu nome ao clube. Mesmo após 91 anos, o Clube de Tênis Catanduva continua formando talentos e se destacando nos mais diferentes esportes. Além disso, o CTC mantém a tradição de ser palco de grandes eventos, como bailes, shows e palestras, trazendo grandes nomes artísticos e recebendo celebridades.

Atualmente, são mais de 1.500 pessoas por dia frequentando as aulas de ginástica, musculação, choperia, aulas para crianças, quadras de tênis, sauna, piscinas, quadras poliesportivas, brinquedoteca, campo society e demais dependências. Com seus 20 mil m2 de área, 113 colaboradores e mais de 15 mil associados e dependentes, o Clube de Tênis se destaca como referência em clube social e esportivo no interior de São Paulo, consolidando sua história e projetando ainda mais sucesso para os próximos anos.

