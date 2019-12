Clube Da Velha Guarda Realiza Baile Do Branco Neste Sábado

Já estão à venda os ingressos para o tradicional Baile do Branco, do Clube da Velha Guarda. O evento será no próximo sábado, dia 7 de dezembro, a partir das 21h00, com animação garantida pelo Conjunto 5ª Dimensão. Os ingressos são limitados.

De acordo com a diretora do Clube da Velha Guarda, Joana Diletti Losano, e o presidente Adonias Cesario, a edição deste ano irá contar com uma grande novidade: será a inauguração do clube ampliado, que passou por reformas para melhor acomodar a todos que prestigiarem os eventos do clube. “Esperamos a presença de, pelo menos, 300 pessoas. O Baile do Branco é o melhor evento da região, e para fechar com chave de ouro o ano, não poderia faltar essa grande atração. Já realizamos o evento há mais de 30 anos no clube”, informa a diretora.

Para participar, é importante que o interessado esteja vestindo ao menos uma peça de roupa da cor branca. Caso esteja interessado em reservar sua mesa ou queira outras informações, é possível entrar em contato pelo telefone (17) 98810-2193.

Outras atrações

A agenda do mês de dezembro conta, ainda, com os bailes de quinta-feira. Hoje, dia 5 de dezembro, a festa será comandada pela banda Alma Serena, a partir das 19h30. Já no dia 19, a música será por conta da banda Sanfa & Gil.

Dia 26, Morenos do Forró será a grande atração, e no dia 31, a passagem para o ano novo com a banda Horizon, a partir das 21h00.

Da Reportagem Local