Clube da Velha Guarda de Catanduva Divulga Próximas Atividades

A programação de atividades do Clube da Velha Guarda de Catanduva promete agitar todos os amantes do arrasta pé. Para fechar o mês de agosto, no próximo sábado, dia 31 de agosto, às 21h, haverá um Bailão com a banda Sanfa e Gil, evento que irá animar os que estão na melhor idade com todos os ritmos de música.

Porém, não vai parar por aí: “dia 5 de setembro, teremos um baile com a ótima banda Atual, a partir das 19h30. No dia 7, a animação do nosso Baile de Primavera fica por conta da banda Quinta Dimensão, e no dia seguinte, 8 de agosto, teremos um show de prêmios do Padre Osvaldo. Dia 12, será vez novamente da banda Sanfa e Gil, a partir das 19h30”, informa Joana Dileti Losano, que é membro da diretoria do clube.

Joana ainda ressalta as atividades que darão continuidade ao mês de setembro: “dia 14 de setembro, irá sair uma caravana para Palmares Paulista, para um baile que vai acontecer no município. No dia 19, a banda Os Morenos vai realizar um bailão aqui em Catanduva, com todos os estilos musicais e começo às 19h30. Dia 26, teremos show da banda Serrana, e para finalizar o mês, vem a banda Top 3”.

Porém, as novidades não param por aí. Em entrevista ao O Regional, Joana ainda divulga uma novidade: “até o mês de novembro, nosso Clube da Velha Guarda de Catanduva será ampliado. Aumentaremos de 10 a 15 metros nosso espaço, a fim de receber melhor toda Catanduva e região”.

Caso esteja interessado ou queira outras informações, é possível entrar em contato pelo telefone (17) 98810-2193.

Da Reportagem Local