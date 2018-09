‘Clínica Veterinária Solidária’ Será Realizada em Catanduva

Os alunos do curso técnico em Veterinária do Centro Educacional Múltipla Escolha (CEME) realizarão, nos próximos dias 18, 19 e 20, uma Clínica Veterinária Solidária. O objetivo é que a população catanduvense leve seus pets para avaliações e vacinação. Os interessados deverão realizar agendamento prévio pelo telefone (17) 3524-4004. A iniciativa tem supervisão da especialista Natália Camerão Fagnani.

De acordo com a veterinária, na ocasião serão feitas avaliações, consultas e serviços de estética gratuitos. Vacinas, vermífugos e exames serão oferecidos a preços acessíveis. “Essa é uma oportunidade para aqueles que precisam economizar, sem deixar de lado a saúde do animal. Vale a pena ressaltar a importância de vacinar o pet com todas as doses, não somente a antirrábica. Muitas vezes, as pessoas pensam que é necessário somente esse tipo de prevenção, mas a vermifugação e medicamentos periódicos também são essenciais para a boa saúde dos animais”, conta.

Na ocasião, a turma realizará uma ação solidária: serão entregues rações para a Instituição Anjos de Rua, que presta atendimento aos animais carentes e abandonados. “Caso você possa colaborar, aceitamos doações de ração para cães. Toda ajuda será muito bem – vinda”, finalizou a especialista.

SERVIÇO

A “Clinica Veterinária Solidária” será nos dias 18,19 e 20, das 19h30 ás 21h30, na Rua Bahia, 539. As vagas são limitadas. Os interessados devem entrar em contato, antecipadamente, pelo telefone (17) 3524-4004, a partir das 13h.

Da Reportagem Local