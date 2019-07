Clima Em Catanduva Pode Esfriar No Fim De Semana

Julho vai terminar sob o domínio de uma massa de ar seco que predomina sobre o estado de São Paulo e dificulta a formação de nuvens de chuva em quase todas as áreas paulistas, segundo o site do Climatempo.

Ontem (30), a passagem de uma frente fria afastada do continente, sem força para provocar uma mudança significativa no tempo, causou apenas aumento da nebulosidade ao longo do dia na faixa leste paulista deixando o interior com algumas nuvens no céu, mas o calor continuou, a temperatura ficou próxima dos 30°C. À noite, os ventos úmidos e frios sopraram em direção a costa e houve uma pequena possibilidade de garoa ou chuviscos no litoral sul, capital e Grande São Paulo. Não houve expectativa de chuva.

Já no primeiro dia de agosto, o mês começará quente e seco no estado de São Paulo. Mas, uma nova frente fria vai mudar o tempo a partir de sexta (2). Esta nova frente fria vai aumentar as condições de chuva no centro-leste paulista e são esperadas pancadas de chuva isoladas. As rajadas de vento sopram moderadas. E para nossa região pode ter algumas pancadas de chuva e frio. Ao que tudo indica o pico desta forte onda de frio do inicio de agosto de 2019, o máximo resfriamento, será no primeiro fim de semana do mês, nos dias 3 e 4 de agosto. Nestes dias o ar gelado desta grande e forte massa polar vai atuar sobre o Brasil.

Para quem está gostando do clima frio pode se preparar, pois segundo o Climatempo no sábado a noite, já na madrugada, os termômetros podem marcar 11°C para Catanduva com sensação de 9°C. O primeiro fim de semana de agosto terá chuva e queda de temperatura para a maioria das áreas do estado de São Paulo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local