Clima, Câmbio e Entressafra: Preço do Arroz Deve Permanecer Alto Até 2021

Imprescindível na mesa dos brasileiros, o preço do arroz disparou nos supermercados, especialmente nas últimas semanas. Um pacote de cinco quilos geralmente vendido por R$14,00, chega a custar R$26,00. Produtores afirmam que não há previsão para alívio nos preços, ao contrário, o produto deve continuar subindo nos próximos meses.

O principal motivo da alta de preços dos alimentos é o dólar, que incentiva os produtores a aumentarem as exportações, reduzindo, assim, a oferta de produtos no mercado interno. Com dólar muito valorizado em relação ao real, a venda ao exterior se torna uma forte concorrente da indústria brasileira pela compra de produtos do campo. Ao mesmo tempo, deixa o custo de produção da agropecuária mais alto, já que boa parte dos insumos são cotados na moeda americana. Com uma boa quantidade de produtos sendo vendida a outros países, a oferta interna de mercadorias diminuiu, incentivando a elevação de preços.

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), outro fator que ajuda neste movimento de alta é a recorrente diminuição da área plantada de arroz no país. Da safra 2011/2012 até a safra 2019/2020, houve uma queda de mais de 30%. O clima também deve somar aos fatores que estão elevando preços dos alimentos. A pouca chuva deve afetar a produção, gerando assim, uma expectativa menor de produção para 2020/2021.

De acordo com o IBGE, os alimentos para consumo no domicílio tiveram alta de 1,15% em Agosto no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os principais itens que influenciaram essa elevação foram o tomate (12,98%), o óleo de soja (9,48%), o leite longa vida (4,84%), as frutas (3,37%) e as carnes (3,33%). Sendo que altas em componentes básicos da alimentação do brasileiro, como arroz e feijão, podem elevar a percepção de inflação nas gôndolas dos mercados. O arroz (3,08% em agosto) acumula alta de 19,25% no ano e o feijão, dependendo do tipo e da região, já tem inflação acima dos 30%.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local