Clientes de Catanduva e Região têm acesso facilitado aos serviços da Energisa durante lockdown

Os clientes da Energisa Sul-Sudeste podem continuar contando com os serviços da empresa sem sair de casa. Pelos canais digitais, a companhia disponibiliza vários serviços como emissão da segunda via da fatura, consulta de débitos, negociação de dívida, pedidos de religação e ligação de energia. Além disso, é possível efetuar o pagamento da fatura por meio do sistema PIX.

Aos consumidores que residem em Catanduva e outras cidades da região que decretaram lockdown a partir desta semana, a Energisa Sul-Sudeste reforça que está à disposição para auxiliar, de maneira prática e facilitada, os que necessitam dos atendimentos da companhia.

“Zelamos pela saúde e segurança de todos, e torcemos para que possamos voltar ao normal o mais breve possível. Enquanto isso, enfatizamos que nossos canais digitais podem ser acessados pelo celular, tablet ou computador, garantindo o atendimento que você precisa, na segurança da sua casa”, reforça Dalessandro Luis Mafei, gerente de Serviços Comerciais da Energisa Sul-Sudeste.

Para quem ainda não baixou o aplicativo, Energisa On está disponível gratuitamente para versões IOS e Android. Ao baixar o app, o cliente deve informar apenas o CPF e selecionar um número de telefone já vinculado ao seu cadastro na Energisa. Um código será enviado para o smartphone e liberará a navegação. Caso não tenha o cadastro ainda, será necessário informar o CPF, nome e número de telefone para prosseguir com o seu acesso. Entre os canais mais procurados, o site www.energisa.com.br também é uma facilidade tanto pelo celular, quanto pelo computador. E, para os que estão mais familiarizados com o Whatsapp, a Energisas oferece os serviços por meio da Gisa, assistente virtual que atende pelo número (18) 99120-3365.

Na lista dos serviços disponíveis nos canais digitais está a possibilidade de negociar os débitos referentes a contas atrasadas. Os clientes atendidos em baixa tensão, como as residências e pequenos comércios, têm aceso a condições especiais de pagamento, com entrada e parcelamentos.

Pagamento facilitado

Quando a necessidade é pagamento de fatura da energia elétrica, a Energisa também facilita. Os clientes podem optar pelo débito automático ou pelo sistema PIX, que é rápido, fácil e seguro. Com o PIX, o pagamento pode ser feito a qualquer hora do dia, inclusive nos finais de semana e feriados. Basta o cliente abrir o aplicativo da sua instituição financeira ou carteira digital, apontar a câmera do celular para o código QR Code Pix (impresso na conta de energia) e efetuar o pagamento. O débito é liquidado na hora.

Conheça os serviços disponíveis pelos canais digitais: Emissão de segunda via da fatura Alteração de data de vencimento; consulta de débitos; histórico de consumo; declaração de quitação; informar leitura; débito automático; negociação de dívida; atualização dos dados da fatura; cadastro da fatura por e-mail; informar falta de energia; alteração de carga; religação de energia; alteração de demanda e nova ligação.

Serviço:

Canais Digitais da Energisa Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android) Gisa: (18) 99120-3365 (assistente virtual da Energisa pelo whatsapp)| Site: www.energisa.com.br e Call Center: 0800 70 10 326.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local