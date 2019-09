Clientes Com Celulares Pré-Pago Tem de Fazer Recadastramento Obrigatório

Começou ontem (2) o recadastramento das operadoras de telefonia móvel para todo o Brasil, o processo de atualização cadastral dos clientes do serviço pré-pago. A campanha vai até 16 de novembro.

No começo de abril, a iniciativa foi implantada em 10 estados (Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Tocantins e Santa Catarina), e agora está valendo para todo o país.

Clientes com pendências cadastrais receberão, uma mensagem de texto (SMS) informando que precisam fazer o recadastramento. Para atualizar os dados, o consumidor que receber o aviso deve entrar em contato com a central de atendimento telefônico da operadora e estar preparado para informar nome, CPF e o endereço completo, com CEP. A atualização é obrigatória para todos os consumidores que possuam pendências cadastrais. Quem não fizer o procedimento no prazo estipulado pela operadora terá a linha bloqueada enquanto o cadastro não for atualizado.

O processo de recadastramento para os clientes que utilizam o serviço pré-pago é a primeira fase do projeto. Em março de 2020, as empresas passarão a adotar um novo modelo de cadastro para as ativações de celulares pré-pagos. Independente da recepção dessas mensagens, os consumidores de linhas móveis pré-pagas que quiserem saber mais sobre o assunto ou sobre a sua situação cadastral podem entrar em contato diretamente com a prestadora contratada.

No site da Anatel ainda tem informações de como será enviada as mensagens de texto para cada tipo de cliente da operadora contratada. https://www.anatel.gov.br/dados/cadastro-pre-pago.

Ariane Pio

Da Reportagem Local