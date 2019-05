Citrus Juice Acerta Acordo Com Sindicato Da Alimentação

Os funcionários da Citrus Juice de Itajobi aprovaram o acordo coletivo de trabalho firmado entre o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região e a empresa. A aprovação aconteceu nesta segunda-feira, dia 20 de maio, em assembleia com os trabalhadores. Os dirigentes sindicais estiveram na sede na empresa no período da manhã e da tarde.

Com vigência a partir de 01 de maio, o aumento será de 5,0%. O piso salarial passa a ser de R$ 1.350,00 e o ticket alimentação, R$ 241,50.

“Os trabalhadores acharam o acordo interessante, principalmente, quando explicamos sobre a situação da negociação estadual do setor de suco”, comenta o presidente do Sindicato, Marcelo dos Santos Araújo.

Outro item abordado na assembleia foi à participação nos lucros e resultados (PLR). Quanto ao programa de 2019, a empresa se comprometeu a apresentá-lo até o final deste mês. Ao que se refere aos anos de 2017 e 2018, os pagamentos serão parcelados e acontecem de junho a dezembro.

Lembrando que a Citrus Juice é uma empresa brasileira com mais de 20 anos de experiência, especializada na produção de cítricos como sucos, óleos essenciais e casca seca, a indústria exporta para mais de 50 países. Com suas instalações com capacidade de processar 50.000 caixas (40.8 kg) de frutas por dia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local