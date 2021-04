Cirurgiã Dentista Fala Sobre a Importância do Cuidado Bucal Durante a Pandemia

Em meio à pandemia da covid-19, quando olhos e bocas são portas de entrada da infecção, os cuidados devem ser redobrados. Diante disso, a cirurgiã dentista Maria Ângela Borelli Louzada, em entrevista ao O Regional, explica sobre a relação da saúde bucal e a Covid-19.

A especialista começa explicando que a boca é uma porta de entrada para o vírus e podem surgir outras doenças ou complicações. “Foi detectado a presença do SARS-CoV-2 na gengiva e a inflamação do tecido gengival (periodontite) aumenta o risco do paciente apresentar quadros mais graves de COVID-19.Isso porque pessoas com periodontite têm maior secreção do fluido gengival que compõe a saliva. Além disso, comorbidades como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica, fatores que podem contribuir para um pior prognóstico de COVID-19, estão altamente associadas à doença periodontal. Estas informações floram obtidas através da agência Fapesp”, explicou.

A doutora frisou ainda sobre a troca de escovas de dentes. “devemos trocar nossas escovas após qualquer quadro gripal e principalmente após o COVID-19.”

Ela finalizou ressaltando sobre os sintomas orais da Covid-19 que a população deve estar ciente. “Observamos alterações de paladar e também lesões em mucosa oral. Sendo que, as alterações de paladar estão entre as manifestações mais comumente relatadas, tendo, os estudos científicos atuais mostrado que, pelo menos 50 % dos pacientes com quadros leves a moderados da doença, as apresentam. Esta manifestação pode inclusive acontecer antes mesmo das manifestações respiratórias da doença. Portanto, caso tenha alguma alteração de paladar, já procure fazer o auto isolamento e busque orientação médica e odontológica para acompanhar a evolução do quadro. As lesões da mucosa bucal pode ser: bolhas múltiplas em lábio; úlceras únicas e amareladas ou múltiplas e avermelhadas em língua, palato, lábio e mucosa; erosões múltiplas e irregulares em gengiva e língua; manchas (máculas) múltiplas e avermelhadas e de diferentes tamanhos em língua, palato e lábio; e placas únicas e superficiais avermelhadas em palato e branca na língua.”

Ao notar o surgimento de qualquer sinal de alerta, deve-se procurar por um profissional de saúde, dentista ou médico para a realização do exame completo da boca. O diagnóstico precoce permite tratamento com melhor resultado funcional.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local