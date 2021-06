Ciretran de Catanduva estará fechada até o dia 29 de junho

A Ciretran de Catanduva permanecerá fechada até o dia 29 de junho em função de decreto municipal que estabelece medidas para contenção da pandemia de Covid-19 na cidade.

O fechamento do posto em Catanduva implica ainda no cancelamento dos exames teóricos e práticos. As aulas práticas e teóricas presenciais também estão suspensas. Poderão ser mantidas apenas as aulas teóricas na modalidade remota.

É importante destacar que o Detran.SP oferece hoje 76 serviços que podem ser feitos totalmente na modalidade online pelos portais www.detran.sp.gov.br e www.poupatempo.sp.gov.br, além do aplicativo Poupatempo Digital.

Vale ressaltar que as equipes internas do Detran.SP continuam desenvolvendo suas atividades.

Havendo reclassificação, de acordo com o Plano São Paulo, os atendimentos presenciais serão retomados.

Serviços digitais

O Detran.SP ampliou em 72% a quantidade de serviços digitais disponíveis, saindo de 43 para 76, na comparação com 2019.

O objetivo é oferecer ao cidadão, tecnologia e soluções inovadoras que tragam comodidade e autonomia. Entre os mais solicitados, estão a renovação simplificada e segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local