Circuito Mostra as Dificuldades Enfrentadas Pelos Idosos

Como você se vê daqui 5, 10, 20, 40 ou 50 anos? As marcas do tempo chegarão para todos e o jovem de hoje, se transformará no idoso de amanhã. Mas, e se você pudesse, literalmente, sentir na pele os efeitos que a idade pode proporcionar? É essa a ideia do Circuito de Sensibilização para o Envelhecimento. Tudo isso, para trazer a empatia aos colaboradores do Hospital Emílio Carlos para com os idosos que chegam diariamente à unidade. O resultado é transformador e a proposta é de que o espaço seja aberto à comunidade, para que mais pessoas possam não só entender quais são os efeitos da idade, mas também saírem transformadas e preparadas para terem paciência com os mais velhos.

As marcas do tempo estiveram presentes no percurso e incluíam a perda de visão, de audição, de locomoção e equilíbrio. Redução nos sentidos de olfato e paladar, além de não contar com a autonomia para assinar documentos. Muitas das pessoas que fizeram parte da experiência, não conseguiram conter as lágrimas. A auxiliar administrativo Rafaela Moreno, de 29 anos também encarou o desafio e contou que no final se sentiu bem cansada. “É bem cansativo, passamos momentos bem complicados, não enxergar, não escutar, sente dificuldade para andar, peso nas pernas, cansa bastante”, disse.

Nossa reportagem também seguiu todo o percurso que contou com fones para mostrar os problemas que os idosos encaram, óculos que mostram a visão embaçada, pesos nos pés e andador para mostrar como a mobilidade é bem reduzida, principalmente com obstáculos. Na degustação, pudemos perceber como o paladar e o olfato são comprometidos e com luvas, sentimos os efeitos de doenças que podem deixar até o simples fato de escrever o próprio nome complicado demais. A percepção sobre os idosos muda no final do percurso e faz com que quem participa, fique mais solidário as tantas dificuldades enfrentadas por nossos familiares, amigos e vizinhos.

Um simples gesto de levar um alimento à boca vai se transformando em um grande desafio com a idade. “Hoje a gente não tem essa sensibilização, a gente não pensa nisso antes de pegar um idoso, colocar um alimento na boca dele, não sabe se ele sentiu o cheiro, se está gostoso, ou não, se tem sal ou açúcar. A gente coloca um idoso na cadeira e leva ele para fazer um exame e não sabemos quem vem atrás, se tem dificuldade de locomoção, e veio a sensibilização muito forte (com essa ação) que vai ajudar a gente a atender melhor os nossos clientes e acredito que estamos dando início a um novo ciclo de atendimento ao nosso público”, comenta Aline.

A ação faz parte das atividades do selo “Amigo do Idoso”, do qual o hospital já conquistou o selo inicial e busca o nível intermediário. “Com a certificação, a gente tem a preocupação de oferecer um ótimo atendimento aos clientes. Pensamos em sensibilizar realmente, o que é sentir na pele mesmo, o que é ser um idoso, para proporcionar um atendimento de qualidade, porque muitas vezes, só quando a gente realmente passa pela situação é que consegue ter a empatia de se colocar no lugar do outro e oferecer um atendimento com qualidade”, conta a enfermeira do Núcleo de Educação Permanente Márcia Barbuio Occhiena.

O gerente de serviços administrativos do Hospital Emílio Carlos, Benedito Rodrigues, reforça que o objetivo do selo do idoso é qualificar a assistência prestada aos pacientes. “Estamos nas primeiras etapas e o circuito foi feito da maneira correta. Perdemos logo de cara a visão, que é limitação que ao longo do processo de envelhecimento vamos perdendo, depois a audição. Na sequência a locomoção, o olfato e paladar, depois a perda de autonomia. O idoso que precisa ir ao banco e percebe que não consegue assinar, que alguém precisa assinar por ele e isso entristece o idoso, o que leva a depressão”, disse.

O circuito termina com a humanização. “Para preparar os colaboradores para eles atenderem os clientes do hospital, que é 100% SUS e nosso objetivo é prestar uma assistência com mais qualidade”, finaliza. As atividades seguem até o dia 25 de julho no Complexo Esportivo da UNIFIPA.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local