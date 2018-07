Circuito de Sensibilização Para o Envelhecimento é Realizado no Emílio Carlos

O Circuito de Sensibilização para o Envelhecimento será realizado no Hospital Emílio Carlos (HEC). A ação acontecerá entre esta terça-feira (17) e sexta-feira (20); e de 23 e 25 de julho no Complexo Esportivo da UNIFIPA. O objetivo é o de sensibilizar funcionários e a população sobre as limitações do processo de envelhecimento e promovendo uma nova cultura de atendimento a pessoa idosa, para resultar em melhora na qualidade e eficiência dos serviços de saúde prestados ao público da melhor idade.

O evento é organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), pelo Comitê do Selo do Idoso do HEC e pelo Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT) da Fundação Padre Albino. Serão cinco estações para visitação e dinâmicas: 1º Dificuldades de Audição e Visão; 2º Dificuldades de Locomoção e Equilíbrio; 3º Diminuição de Olfato e Paladar; 4º Perda de Autonomia e na 5º Estação haverá uma reflexão sobre o envelhecimento e a importância do atendimento humanizado ao idoso. Nesta última etapa também será entregue o selo de participação do circuito de sensibilização para o envelhecimento.

O Hospital Emílio Carlos conquistou o selo inicial “Amigo do Idoso” e o hospital está caminhando para alcançar o nível intermediário. Neste sentido, o “Circuito de Sensibilização para o Envelhecimento” é uma ação necessária e continuada para implantar um plano de Educação Permanente em Envelhecimento e Saúde do Idoso, contemplando todos os profissionais do Hospital. Esta ação é apenas um dos vários critérios que a Comissão de Avaliação do Selo do Hospital Amigo do Idoso da SES-SP definiu, que servirão para acompanhar a evolução das metas estabelecidas para os hospitais participantes.

O evento é direcionado a todos os colaboradores da Fundação Padre Albino e aberto a toda a população de 17 e 20 (das 08h às 11h; das 13h às 16h; das 19h às 21h) e de 23 e 25 de julho (das 08h às 11h; das 13h às 16h).

Cíntia Souza

Da Reportagem Local