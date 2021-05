Cinturão Noroeste Fica no Topo do Ranking de Produção de Laranja

A estimativa da safra de laranja 2021/22 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro, publicada em 27 de maio de 2021 pelo Fundecitrus com cooperação da Markestrat, FEA-RP/USP e FCAV/Unesp, é de 294,17 milhões de caixas (40,8 kg). Em relação à produtividade por setor, espera-se uma maior homogeneidade devido à queda expressiva de produtividade no Sudoeste em comparação com a safra passada e ao aumento nos demais setores. O setor Noroeste, que abrange as regiões de Votuporanga e São José do Rio Preto, que havia sido o mais prejudicado pelo clima na temporada passada, agora ocupa o primeiro lugar no ranking, classificando os setores do maior para o menor incremento de produtividade entre a safra atual e a anterior. As 725 caixas por hectare, que deverão ser produzidas nesse setor, representam um crescimento de 54,9% em relação à safra 2020/21. A segunda melhor posição, com aumento de 38,7%, é ocupada pelo setor Norte, onde estão as regiões de Triângulo Mineiro, Bebedouro e Altinópolis, com produtividade esperada de 899 caixas por hectare. A terceira posição, com aumento de 22,3%, é ocupada pelo setor Centro, que compreende as regiões de Matão, Duartina e Brotas, com 816 caixas por hectare projetadas nesta safra. A quarta posição, com aumento de 7,7%, fica com o setor Sul, que abrange as regiões de Porto Ferreira e Limeira, que tem expectativa de colher 781 caixas por hectare. A quinta posição, e única com queda de produção, equivalente a 12,1% inferior à safra passada, é ocupada pelo Sudoeste, que inclui as regiões de Avaré e Itapetininga, onde deverão ser colhidas 972 caixas por hectare.

Os levantamentos de campo realizados neste ano mostram que, de abril de 2020 a março de 2021, houve um aumento significativo da erradicação de pomares, que passou da taxa de 3,70%, em 2020, para 7,26%, em 2021. Esse aumento está relacionado aos dois anos consecutivos de seca intensa.

Os pomares que mais sofreram com a seca foram aqueles cultivados em regiões mais críticas, sem irrigação, adensados e com laranjeiras enxertadas em cavalo de citrumelo Swingle, mais suscetível ao déficit hídrico. Na safra passada de clima extremamente adverso, a produtividade desses pomares caiu drasticamente e, em casos extremos, ocorreu uma elevada mortalidade de plantas, o que acelerou o processo de erradicação de árvores e de talhões adultos mais afetados.

Nessas condições, a mortalidade de laranjeiras se acentuou em pomares adultos, ocasionada por doenças como o declínio (blight) e a morte súbita dos citros (MSC), principalmente naquelas enxertadas no cavalo de limão Cravo, que é suscetível a ambas enfermidades. A morte súbita dos citros ressurgiu, neste último ano, nas regiões de Bebedouro, São Jose do Rio Preto e sudoeste do Triângulo Mineiro, onde as condições climáticas foram extremamente desfavoráveis.

Ariane Pio

Da Reportagem Local